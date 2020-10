Ana Rosa Quintana arremete contra un miembro del Gobierno: "Le viene fenomenal hablar de Madrid"

Ana Rosa Quintana, la presentadora de El Programa de AR en las mañanas de Telecinco, criticó este miércoles las medidas que se han tomado en Madrid en los últimos días, especialmente con la aprobación del estado de alarma.

“En España probablemente tenemos las medidas más duras de toda Europa. En Francia no hay restricción de la movilidad en París, salvo en alguna ciudad concreta”, comenzó su intervención la conductora.

La periodista, en un intercambio de opiniones con sus colaboradores, aseguró que está a favor del toque de queda decretado en Francia porque “si los restaurantes y los locales cierran, pues que se prohíban las fiestas y los botellones”. “Es una medida coyuntural, me parece mucho peor que no me dejen salir de mi ciudad”, remarcó.

Por ello, Quintana aseguró que se ha perdido el respeto a la Comunidad de Madrid. “No me parece bien que se tomen medidas y decisiones como un estado de alarma para una comunidad y no para la generalidad. Me parece bien que se respete a la Comunidad de Madrid y que tome esas medidas, pero se ha perdido el respeto y me parece mal”.

Asimismo, mandó un mensaje al ministro de Sanidad, Salvador Illa: “Yo creo que al Ministro de Sanidad le viene fenomenal hablar de Madrid para no hablar de España que es lo que le corresponde y es su responsabilidad”.

Desde el pasado viernes y durante los próximos 15 días, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un estado de alarma restringido a la Comunidad de Madrid para tratar de reducir los casos de coronavirus.