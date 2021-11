Ana Rosa Quintana anuncia que le han detectado un cáncer de mama

“Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco mas de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida”, ha comenzado. “Hoy me quiero despedir por una temporada que espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama”, ha señalado.

Ana Rosa Quintana ha recalcado que está “tranquila” y que confía en los médicos. Ha aprovechado además para tratar de concienciar acerca de la importancia de las revisiones periódicas: “Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan intenso y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros”.

“Voy a hacer una vida lo más normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras en la productora. Esto es un bache, una prueba”, ha recalcado. “Nos vemos pronto, hasta luego”, se ha despedido, tras poner en valor el trabajo de sus compañeros que seguirán al frente de El programa de Ana Rosa.

En 2018 desveló que había tenido cáncer

El 19 de octubre de 2018, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama , la presentadora desveló que ocho años antes tuvo esa enfermedad. Se trató de un cáncer de mama de grado 1 para cuyo tratamiento no precisó quimioterapia pero sí radioterapia.

Quintana contó que se operó el 2 de agosto de 2010, que no cogió baja y que no lo dijo en su momento porque sus hijos tenían seis años y no quería asustarlos. “Venía aquí a trabajar, me sentaba al lado de Joaquín [Prat] , al que no dije nada, y por la tarde iba a la sesión de radioterapia”, confesó.