El plan B de Ana Rosa Quintana para prevenir el coronavirus: así están haciendo el programa

Los programas de televisión han comenzado estos días a tomar medidas para prevenir la propagación del coronavirus, como empezar a limitar el público o, directamente, mantener las gradas vacías.

Así ocurrió este martes en El programa de Ana Rosa (Telecinco), que se hizo sin público al estar las sillas muy juntas. Lo excepcional de la situación ha hecho que el programa haya decidido ampliar las medidas de prevención.

Este miércoles Ana Rosa Quintana las ha detallado tras explicar que habían intentado “beneficiar a los padres y madres que no tienen con quién dejar a sus hijos. Después, cuidar de la salud de las personas que trabajan en este programa”.

“En la redacción hay un tercio de los compañeros que están haciendo teletrabajo en su casa, porque tienen que cuidar de su familia por una parte y por otra porque es que si cualquiera de nosotros nos pusiéramos malitos, no quiero decir de coronavirus, sino simplemente de la gripe común, pues que esas personas nos puedan sustituir”, ha continuado.

La presentadora ha especificado que tiene un plan B si a ella le pasa algo: “Patricia Pardo, que generalmente me sustituye cuando no estoy o estoy de vacaciones, pues va a estar 14 días en su casa porque si en algún momento a mí me da la tos o, sencillamente, yo qué sé, me pasa cualquier cosa y llegará la época de la alergia, sería Patricia Pardo, que está en su casa resguardadita quien viniera”.

“Estamos trabajando bajo mínimos, pero es lo que ocurre en todas las empresas”, añadió para zanjar la cuestión. Puedes ver el momento completo aquí.