Ana Rosa Quintana desvela lo que le dijo Felipe González en una conversación privada

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha sido noticia después de dar a conocer su opinión sobre los pactos del PSOE con Bildu y con ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Fuerzas políticas que, según el exdirigente socialista, “no son interlocutores válidos”.

“Ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido”, ha asegurado González en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.

Tras esa entrevista, el expresidente acudió a la presentación de un libro sobre la vida de Alfredo Pérez Rubalcaba, histórico dirigente socialista fallecido en mayo de 2019.

En ese acto, en el que estaba el ministro José Luis Ábalos, González ha vuelto a ser preguntado por el pacto del PSOE con las fuerzas independentistas para los Presupuestos.

“Si la pregunta me la hacen a mí digo ‘no’. Con quién quiere destruir el país en el que quiero vivir...”, ha lamentado González. Sobre esto han debatido largo y tendido en El Programa de AR, el espacio matinal de Telecinco.

Ana Rosa Quintana ha aprovechado la situación para dar a conocer una conversación privada que mantuvo con González sobre el rumbo del PSOE de Pedro Sánchez.

“A mí me dijo una cosa, en general estoy bastante de acuerdo con Felipe González, me dijo: ‘llamar progresista a una alianza con Bildu y con ERC es que estamos retorciendo las palabras. Eso es todo menos progresista’. Ya Pedro Sánchez no puede volver a usar la palabra progresista”, ha contado Quintana.

Otro de la vieja guardia socialista que parece no estar muy conforme con las decisiones del actual ejecutivo es Javier Solana, que a la salida del acto ha manifestado que está de acuerdo “en unas cosas y otras no”. Sobre esos desacuerdos ha respondido: “Nos pasaríamos un rato muy largo hablando”.