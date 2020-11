Ana Rosa Quintana dice que sí se va a vacunar... pero pone una condición que genera risas en plató

El debate ante la, esperemos, inminente llegada de las vacunas ha propiciado un intenso debate en El programa de AR, el espacio televisivo de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

La periodista y sus tertulianos han charlado acerca de si debe ser obligatorio vacunarse en España, un país que siempre ha mantenido una alta tasa de vacunación entre sus ciudadanos.

″¿Por qué va a ser obligatoria? Por ejemplo, si yo me vacuno y tú no, yo no me voy a contagiar y tú te vas a contagiar, pues allá tú”, ha afirmado Quintana en medio del debate.

La presentadora ha señalado que “tiene que haber muchos que no se vacunen para que no haya la inmunidad de grupo”. “Si todo el mundo piensa eso alguno dirá ’ya se vacunará el otro no me vacuno yo...”, ha añadido Jorge Bustos.

“Yo me vacunaré”, ha dicho tajante Quintana, aunque ha apostillado: “Ahora, primero que se vacune el Gobierno, luego yo”.

¿Y esto cuándo pasará? Juan Andrés, un científico español que lleva tres décadas trabajando en Moderna, primero en Suiza y ahora en Estados Unidos y que ocupa el cargo de director de Operaciones Técnicas y Calidad de la compañía, explicó hace unos días en Informativos Telecinco algunos de los detalles sobre la llegada de las vacunas a España.

La empresa Moderna aseguró a principios de semana que su vacuna experimental tiene un 94,5% de efectividad para prevenir el Covid-19. Este anuncio se suma al que hizo Pfizer a principios de mes: su vacuna es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3.

Sobre cuándo llegará la vacuna a España, el experto señaló que esto ocurrirá “cuando la Agencia Europea del Medicamento la apruebe. Si es a principios del año que viene empezaremos a principios del año que viene”.

Un jarro de agua fría

La viróloga Margarita del Val, una de las científicas más prestigiosas del CSIC, rebajó este martes en el programa de Quintana las expectativas puestas en las primeras vacunas, las desarrolladas por Moderna y Pfizer.

“Yo todavía no veo nada de luz”, dijo la experta después de que la presentadora dijese que sí.

Del Val admitió que “se ha avanzado un poquito”, “se ha subido un escalón en una escalera bastante larga”, pero subrayó que esas vacunas solamente protegen de los casos leves y moderados. “Esto no es un producto que necesitemos para nada. Esto no es un producto que necesite ninguna persona para arreglarle la vida ni ninguna población ni ningún país para arreglarle nada. Esto es un pequeño paso”, insistió.

La experta reiteró que las primeras vacunas no garantizan, de momento, que vayan a proteger de “lo que nos interesa de verdad”, que son los síntomas graves y la muerte.