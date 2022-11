Ana Rosa Quintana escucha a Irene Montero en el Congreso y le responde en directo desde Telecinco

Ciudadanos y Vox han afeado a la ministra de Igualdad no haber hecho comentario alguno sobre este caso de violencia vicaria, a diferencia de otros casos en los que menores eran asesinados por sus padres.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás ha acusado directamente a la ministra de dejar desprotegidas a las mujeres con su silencio sobre este crimen y con la próxima aprobación de la ley trans. “Una mujer, una de las suyas, ha matado a su propia hija para vengarse de su pareja. Si respondiera a esto, tendría que reconocer que la violencia no tiene género y usted, a estas alturas, ya no puedo hacerlo (...) ¿Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien no condena el asesinato de una niña?”, ha señalado la dirigente de Vox.