Ana Rosa Quintana frena a Pablo Casado tras una afirmación: "Han sido ustedes mismos"

La periodista Ana Rosa Quintana le ha preguntado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, qué opina del futuro liderazgo del partido en Madrid y ha hablado sobre los posibles enfrentamientos internos para impedir que Isabel Díaz Ayuso llegue a ese cargo.

El dirigente ‘popular’ ha evitado la cuestión afirmando que quienes intentan enfrentarles “pinchan en hueso”. En ese momento, la presentadora le ha interrumpido para subrayar: “Han sido ustedes mismos”.

Casado ha evitado en cualquier caso entrar al trapo y ha asegurado que su responsabilidad “no es nombrar presidentes de partido”.

“Yo fui elegido en primarias, yo no puedo opinar sobre procesos electorales”, ha subrayado, pero Ana Rosa ha contraatacado: “Pero las primarias se pueden hacer a principio de año o en verano”.

“Pero esa no es la cuestión. Que yo apoye a Isabel o a Juanma o a Almeida o a Feijoó... No he hecho otra cosa. Antes de lanzar una alternativa me he recorrido España diciendo lo bien que estamos gobernando en Ayuntamientos y autonomías”, ha asegurado el líder del PP, que se ha encontrado con la repregunta de Quintana: “¿Va a cambiar en algunas autonomías?”

“Tampoco puedo opinar”, ha repetido Casado, que ha provocado la misma reacción de la presentadora: “Hombre, es el presidente del partido...”

“Me han preguntado, no en Ana Rosa, y no he opinado. A los españoles estos debates de los partidos no les importan nada”, ha intentado zanjar antes de que Ana Rosa asegurase que “claro que importa” y cometiese un desliz y le llamase presidente. “Presidente del PP, claro”, ha matizado.