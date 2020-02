Ana Rosa Quintana interrumpe a Abascal tras hacer esta afirmación

“Nos gustan muy poco, pero he dicho ilegítimo, no ilegal. Mentir a los españoles no es legítimo. Otra cosa es que el Gobierno sea legal”, ha vuelto a afirmar el representante de Vox. La periodista ha vuelto a recalcar que el líder del PSOE “es legítimo”.

Otro momento de tensión se ha vivido cuando le ha preguntado por los partidos que ilegalizaría si tuviera esa potestad. “Los que quieran destruir la Constitución y la unidad nacional deberían ser ilegalizados y esos son los separatistas. El PNV el otro día disimulaba, pero los partidos golpistas de Cataluña deberían estar fuera de la ley y el PNV si no renuncia a la secesión también debería estarlo”, ha asegurado Abascal.

“Pero son partidos que ganan elecciones. Habría una revuelta y enfrentamientos, igual es un poquito llevarlo al extremo... Luego no les gusta que les llamen de extrema derecha”, le ha cortado Quintana.

Abascal ha concluído afirmando que de lo contrario habrá una secesión y una ruptura de la unidad nacional.