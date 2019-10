Ana Rosa Quintana manda un rotundo mensaje: "No os molestéis, que no lo leo"

Ana Rosa Quintana es uno de los rostros más populares de España. La presentadora de El programa de AR, en Telecinco, ha hablado de cómo lleva ella los insultos en redes sociales.

Tras la agresión a una periodista de Telecinco en Barcelona el pasado 1 de octubre, en el espacio televisivo han analizado el papel que han jugado las instituciones catalanas por su trato a algunos periodistas. “Desde la portavocía del Govern de la Generalitat se ha maltratado a periodistas. No queriéndoles contestar en castellano, es que llueve sobre mojado...”, ha asegurado Verónica Fumanal.

En ese contexto, Ana Rosa ha respondido explicando cómo es su día a día en sus redes sociales: ”¿Te enseño yo mi Twitter? Yo es que no lo leo. Por cierto, voy a decir, que no os molestéis que no lo leo. Que me da exactamente igual”.

Y ha añadido: “Es una agresión permanente. Al que opina de otra forma, o al contrario, al que simplemente obliga libremente”.