Ana Rosa Quintana, sobre un líder político: "No ha hecho nada para los ciudadanos"

“Parece que normalicemos lo que no es normal, es una barbaridad democrática. Lo dicen juristas de reconocido prestigio. La justicia española pasa por encima de la democracia de Cataluña, uno más. El problema lo tiene el Estado español con Cataluña y lo hemos estado diciendo y repitiendo”, ha asegurado Borràs, que ha añadido que cada vez que votan lo hacen para “revalidar el mandato que salió en la votación del referéndum de autodeterminación”.

Ana Rosa entrevista a Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya #AR29S https://t.co/PhRsAqg4nz

A Quintana estas palabras le han gustado y ha respondido con contundencia a la política catalana: “Entramos en este debate absolutamente circular. Usted tiene su discurso y estamos en una sociedad libre donde cada uno puede expresar lo que quiere, me parece fantástico. Pero siempre con un toque de victimismo, lo que ocurre es que en Cataluña, durante el mandato de Torra, no se ha hecho nada, no se ha aprobado nada para los ciudadanos. Y alguna vez habrá que pensar en ellos ¿no?”.

Borràs ha intentado defender a Torra afirmando que durante la pandemia ha ido por delante del Gobierno español a la hora de tomar medidas. “Una democracia española magnífica no inhabilita presidentes ni tiene presos políticos. Esto debería interpelar a todos, también a ustedes, los demócratas, si es que los hay en España”, ha rematado.

Quitana ha finalizado contestándole diciendo que “en España hay 50 millones de demócratas”.

En otro momento del programa, la presentadora ha señalado que “tampoco Quim Torra había llegado ahí por méritos propios”. “Se va bien, con sueldo vitalicio, chófer, secretaria, escolta y pasado mañana ya nadie se acuerda. Después de todo esto, todo sigue igual”, ha sentenciado.

Este lunes, el Tribunal Supremo confirmó por unanimidad la condena de un año y medio de inhabilitación y una multa de 30.000 euros a Torra por desobediencia al haberse negado a quitar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral.

Así, deberá dejar la presidencia de la Generalitat tras dos años y cuatro meses. Se convierte en el segundo presidente de la Generalitat inhabilitado en año y medio —el primero en ejercicio— después de que el expresidente Artur Mas lo fuera el 5 de febrero de 2019 (ya no ocupaba el cargo) por impulsar la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014 y el tercero consecutivo en acabar en los juzgados, tras el propio Mas y Carles Puigdemont.