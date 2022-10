Ana Rosa Quintana: "Podré decir que estoy dada de alta en cinco años o así"

Ya avanzado el programa, se ha sentado con Joaquín Prat para hablar con más sosiego de su enfermedad. Una de las preguntas de Prat ha sido si estaba dada de alta tras estos 342 días fuera de antena, ante la que Quintana se ha mostrado cautelosa. “Podré decir que estoy dada de alta en cinco años o así. Una vez que acabas con la quimio, la radio y las intervenciones te quedan pastillas una para un año otra para cinco años, revisiones cada trimestre con escáner y demás. No hay que echar las campanas al vuelo. Me encuentro muy bien, pero me he encontrado muy bien todo el tiempo”, ha señalado.