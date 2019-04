Ana Rosa Quintana descoloca a Arrimadas con un comentario sobre su vida personal

Ana Rosa Quintana sorprendió este jueves a la portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, al hacerle un comentario sobre su vida personal durante una entrevista en su programa de Telecinco.

“Usted es de las primeras que se tiene que animar a tener hijos para ayudar a la pirámide demográfica”, observó la periodista ante la sorpresa de la política, que tardó unos instantes en reaccionar.

“Ya, bueno, pero es que eso también no es tan fácil a veces. Hemos retrasado mucho la maternidad también. No es fácil. No es fácil. Hay muchas mujeres y familias en este país que... bueno... que están luchando contra eso”, replicó Arrimadas.

“Yo no sólo pienso en mí. Pienso en todos los españoles. Y aquí hay muchos españoles que no tienen más hijos porque no se lo pueden permitir. Tienen un hijo y querrían tener un segundo pero no pueden. No es que no quieran”, continuó.

Por eso, Arrimadas subrayó la importancia de ayudar a tener hijos para que el país pueda tirar hacia adelante.