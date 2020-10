Ana Rosa Quintana sorprende al criticar a un líder político: "Cuando hace cosas mal también hay que decirlas"

Ana Rosa Quintana ha criticado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por negarse a cerrar la región, como sí han hecho muchos presidentes autonómicos, para evitar la propagación del virus.

Ayuso ha anunciado el cierre perimetral de la región sólo durante los próximos dos puentes, el de Todos los Santos y el del día de la Almudena (patrona de la ciudad de Madrid).

“No estoy conforme con cerrar Madrid y, de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles. Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo en el siguiente”, ha asegurado Díaz Ayuso.

“Ha hecho cosas bien y cuando hace cosas mal también hay que decirlas”, ha afirmado la presentadora de El programa de AR.

La periodista ha criticado a la regidora por el “desconcierto” en el que ha sumido a los madrileños y ha afirmado que no entiende su postura: “Seguimos sin saber si se cerrará mañana a la espera de que Ayuso mande una carta a Sánchez y que él responda. Presidenta, no lo entendemos. Aunque sea por coherencia con lo que va a votar Casado, por solidaridad con los vecinos, ¿es un problema cerrar tres días en lugar de siete y montar este lío cuando lo que está sobre nuestras cabezas es un cierre total como el de marzo?”.

Quintana ha entrevistado este jueves al consejero de Justicia, Enrique López, al que también le ha mostrado su opinión: “Ustedes están a punto de equivocarse. Todas las comunidades autónomas están tomando medidas. Personalmente, creo que la postura de Madrid ayer ha sido un error”.

El consejero ha asegurado que “durante el día de hoy” espera que los madrileños puedan saber si se cierra su Comunidad o no, como sí saben la gran mayoría de los españoles.

La presidenta ha sido preguntada en una entrevista radiofónica sobre si la Comunidad de Madrid quedará abierta si Sánchez le impide cerrar solo los días del puente. La respuesta de Díaz Ayuso ha sido clara: “Si no quedan más opciones, sí, va a tener que ser así”.