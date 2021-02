Ana Rosa Quintana, 'trending topic' tras este indignado mensaje directo a Pablo Iglesias

“Los dueños de los medios -le ha dicho Iglesias a Díaz- tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía, e incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno (...); dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática”, añadió.

Tras eso, Ana Rosa Quintana se ha dirigido directamente a Iglesias: “Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora, cada minuto... porque no hay nada más democrático que el mando a distancia. Y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez. Si a nosotros no nos quisieran, no duraríamos ni un telediario, los telediarios que reclama para usted”.

Además, la periodista ha asegurado que Iglesias “creció gracias a sus intervenciones como colaborador en estos medios que ahora quiere amordazar con un control democrático al estilo de Venezuela”. Y, según ha criticado Quintana, “lo que quiere” Iglesias “es un Aló, presidente”. “Pero no se lo dan, y eso le cabrea”, ha rematado.