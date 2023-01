Ana Rosa se queda ojiplática ante esta respuesta de García-Gallardo sobre las ecografías

García-Gallardo, por su parte, ha acusado a Ana Rosa de manipular el debate y de alinearse con las tesis de la izquierda sobre esta cuestión. “Me encanta porque me he pasado dos años siendo insultada por ser de ultraderecha y ahora soy de ultraizquierda. Ustedes no aprenden y no tienen respeto por la libertad de opinión y de los medios. Este es su problema”, le ha dicho la presentadora al vicepresidente.