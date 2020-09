Ana Soria acalla los rumores tras marcharse de la última corrida de Enrique Ponce

Este sábado Ana Soria volvía a acaparar todas las miradas en la plaza de toros de Granada, a donde acudió a ver torear a su pareja Enrique Ponce. Durante la corrida, el diestro tuvo varios gestos con ella, le dedicó la faena con su ya clásica A en el albero, e incluso se acercó al tendido a darle la mano en un determinado momento.

Sin embargo, antes de que pudiera acabar el evento, Soria abandonaba la plaza. Muchos medios de comunicación señalaron que se debió a los abucheos que estaba recibiendo por acudir a la corrida, como un guardia de seguridad que habló con Socialité (Telecinco) y señaló que tuvo que llamarle la atención por no cumplir las medidas de seguridad. “Estaba muy crecidita porque ella se sentía intocable por ser la novia de Enrique Ponce”, dijo el trabajador.

Ante estas declaraciones ella misma ha querido desmentirlo en su cuenta de Instagram. “Ayer me fui de la plaza de toros de Granada porque me encontraba mareada y decidí salirme. Todo lo demás es completamente inventado”, ha escrito. La joven almeriense ha recalcado que el público se mostró cariñoso con ella y que no vivió ninguna situación hostil en la plaza.

“La gente se mostró más cariñosa conmigo. Nada de lo que han dicho es verdad. Gracias a todos los que os habéis preocupado, pero ayer fue una tarde muy bonita y no hubo ningún tipo de altercado”, ha concluido.