Ana Terradillos traslada a Feijóo una pregunta de la calle y él responde con un tajante "NO"

“El presidente considera que su objetivo es seguir gobernando con Podemos y con el independentismo vasco y catalán y en esa ecuación no entra el PP. ¿Por qué no habla el presidente con el principal partido de la oposición? Opción una porque no quiere, opción dos porque sus socios no le dejan y opción tres por un mix de las dos: porque no quiere y porque además los socios no lo verían bien”.