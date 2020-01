Apenas seis palabras: Anabel Alonso arrasa en Twitter con su definición de Arrimadas

La imagen de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, mostrando una carpeta en la que se podía leer CV Adriana Lastra mientras la diputada del PSOE estaba en la tribuna ha sido de las más comentadas en las redes sociales.

Son muchos los que han interpretado que Arrimadas trataba de ridiculizar a la portavoz socialista por el hecho de no haber terminado una carrera universitaria (empezó Antropología Social pero no la terminó), aunque desde Ciudadanos aseguran a El HuffPost que “se refería a que no ha trabajado en ningún otro sitio que no sea el PSOE”.

Pero la imagen ha sido muy criticada en las redes sociales y entre las críticas más contundentes está la de la actriz Anabel Alonso, muy activa en Twitter, quien ha definido a la portavoz de Ciudadanos con apenas seis palabras.

“Parece la macarra de la clase”, ha escrito Alonso, en un mensaje que ha completado con esta frase: “Y eso que ha perdido un “chorrón” de amiguitos”.