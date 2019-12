Anabel Alonso carga contra la COPE por este titular sobre ella: "Es pecado mentir"

No falla. No hay Navidad en la que no haya debate por la decoración navideña de las grandes ciudades. Si no son los Reyes Magos de Carmena (“no te lo perdonaré jamás”, llegó a decir Cayetana Álvarez de Toledo), son los belenes.

Esta vez, hay una disputa entre Madrid y Barcelona por ver quién lo ha hecho mejor, más o menos tradicional o bonito. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, defiende su idea de enfundar el belén de Madrid en una bandera de España y asegura que eso es “una tradición” patria. No opinan lo mismo muchos en las redes.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defiende el belén de cajas de madera instalado en la plaza de Sant Jaume y responde a los insultos de la ultraderecha, que se metió con su físico por este asunto.

Sobre las declaraciones de Martínez-Almeida se pronunció la actriz Anabel Alonso, muy activa en Twitter, desde donde comentó la frase del alcalde madrileño sobre la “tradición” de ponerle bandera al belén.

Desde la ironía, escribió este mensaje: ”Es cierto, en mía cuando no hay belen, rodea el televisor, el frigorífico y el sofá (la cama me da cosa)”.