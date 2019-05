Anabel Alonso deja planchado a Fran Rivera con nueve palabras

La polémica por las palabras de Fran Rivera en Espejo Público no deja de crecer. Ahora ha sido la humorista Anabel Alonso quien ha respondido con contundencia a esas declaraciones.

“La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo”, aseguró.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, continuó.

Este jueves, el torero ha respondido a las críticas en Twitter afirmando que la polémica se debe a una manipulación de sus palabras.