Anabel Alonso, implacable ante la foto más comentada (para mal) de Felipe y Letizia

Juan Naharro Gimenez via Getty Images MADRID, SPAIN - FEBRUARY 26: Anabel Alonso.

Felipe y Letizia han iniciado una ruta por España que les ha llevado, de momento, a las islas Canarias y a Baleares. Esos días de paseos han propiciado que los reyes vivan situaciones a las que no están acostumbrados en bares y en encuentros con turistas.

Hace unos días, durante un paseo por la playa de las Canteras, los reyes fueron rodeados por ciudadanos que quisieron mostrar cariño y respeto por la Casa Real en estos días.

Lo llamativo es que estas aglomeraciones han propiciado que se vivan situaciones que no son seguras para prevenir la transmisión del coronavirus. En las últimas horas, algunos usuarios han criticado que los reyes no lleven mascarilla en sus paseos, sobre todo cuando no se puede garantizar una mínima distancia social.

Al igual que ha hecho el presentador de laSexta, Iñaki López, la actriz Anabel Alonso también ha comentado esta imagen de Felipe y Letizia rodeados de gente y sin mascarilla.

“Siempre dando ejemplo”, ha escrito Alonso. Un mensaje que tiene en pocas horas miles y miles de me gusta y miles de compartidos.