Anabel Alonso ve el mensaje de Toni Cantó sobre Pablo Iglesias y arrasa con este duro comentario

La actriz Anabel Alonso ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para responder al exdirector de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó , tras el mensaje que el ex de Ciudadanos publicó este viernes sobre el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias .

Cantó, que fue compañero de Anabel Alonso en la serie de Telecinco Siete Vidas, compartió una noticia en la que se informaba de que el cofundador de Podemos no había alcanzado la nota máxima en la valoración de méritos para lograr una plaza como profesor en la Universidad Complutense de Madrid .

Pablo Iglesias no logra la plaza de profesor de Periodismo en la Complutense: queda quinto con un 4 de nota. https://t.co/P7JyTYEdAr

El exdirector de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid ya recibió este sábado el comentario del escritor Arturo Pérez-Reverte tras su tuit. “Celebro que Pablo Iglesias no forme (por decirlo de un modo amable) a futuros periodistas españoles; pero no creo que Toni Cantó, ex titular (por la cara) de aquella oficina fantasma de la lengua española, de la que nunca se supo, sea la persona adecuada para destacar el asunto”, señaló.