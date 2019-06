Anabel Alonso, molesta con este titular de 'La Razón' sobre ella

Anabel Alonso sigue sin poder resistirse a una buena discusión en Twitter. La actriz no suele dejar noticia que le interese sin comentar y sus opiniones continúan teniendo una gran repercusión tanto en la red social como fuera de ella.

Sin embargo, Alonso no se mostró de acuerdo con la valoración de esta usuaria y le recordó que la candidatura de Manuela Carmena había sido la lista más votada en las elecciones municipales del 26 de mayo: “Pero los demás están dispuestos a pactar con el diablo con tal de echarla”.

Algo que la actriz se ha apresurado este domingo a desmentir: “No he dicho eso. Respondí a un comentario en el que decían que a los madrileños nos gustaba que nos robaran (porque la suma de las derechas + Vox daban mayoría) y yo le mencioné que la lista más votada en Madrid fue la de Más Madrid . Evidentemente, gobierna quien tenga más apoyos”.

No he dicho eso. Respondí a un comentario en el que decían que a los madrileños nos gustaba que nos robaran (porque la suma de las derechas+Vox daban mayoría) y yo le mencioné que la lista más votada en Madrid fue la de @MasMadrid__ Evidentemente gobierna quien tenga más apoyos. https://t.co/9kVGGyw2Mf

Pero la cosa no quedó ahí y en un segundo tuit, la actriz ha reclamado al medio una rectificación: “NUNCA he pedido que gobierne la lista más votada, sólo he dicho cuál ha sido. Yo sé en qué consiste nuestra democracia, quizás otros no”.