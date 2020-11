Anabel Alonso no duda ni medio segundo y responde más dura que nunca a una diputada de Vox

La actriz Anabel Alonso ha estallado en Twitter tras escuchar las palabras de la diputada de Vox, Macarena Olona. La política de extrema derecha ha sido muy criticada en redes sociales después de sus palabras en una comisión en el Congreso de los Diputados.

Este miércoles, todos los grupos parlamentarios salvo la extrema derecha mostraron su apoyo a una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para que se prohíban las terapias de conversión de la orientación sexual y se sancione a las organizaciones que siguen ofreciendo tratamientos para “curar” a los homosexuales.

Y esto dijo Olona:

“En España hoy la homosexualidad no es una enfermedad, ¿y a qué nos llevaría apoyar el tenor literal del suplico de su PNL con el grueso error que han cometido? A que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia. Y me estoy refiriendo al derecho de cualquier persona, sea o no homosexual, tiene a acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad. Y no me refiero a la identidad de género, que hasta en eso Ciudadanos se ha tragado el discurso progre de la izquierda, sino a la identidad que todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico. Libertad, señorías. Y libertad también. Dejen de meterse en nuestras canas”.