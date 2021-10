Anabel Alonso responde al mensaje más surrealista: no era necesaria la aclaración, pero la hizo

La actriz Anabel Alonso regresó este lunes a las cocinas de MasterChef Celebrity en un programa que terminó con la repesca de Miki Nadal y la expulsión de Victoria Abril.

Alonso volvió a MasterChef Celebrity junto a otra exconcursante, Bibiana Fernández. Las Retales hicieron un karaoke para interpretar canciones que nombran recetas, como el arroz con bacalao de Sarandonga o la tarta de limón de Mi limón, mi limonero.

El programa de TVE, como acostumbra semanalmente, ocupó las principales tendencias de Twitter para bien y para mal. Los usuarios comentaron todo lo que iba sucediendo en las cocinas y, por supuesto, la irrupción tanto de Alonso como de Fernández.

Lo que seguro que no esperaba la popular actriz es el surrealista comentario que le dejó una usuaria en pleno programa. ”¿Anabel Alonso no tenía una niña? Me parece increíble que esté a estas horas en la tele”, aseguró.

El resto de tuiteros no dieron crédito con el mensaje, ya que es evidente que el programa se ha grabado previamente. También le recordaron que, aun teniendo un hijo, Alonso podía ir a trabajar a la televisión por la noche y que su pareja le cuidara.

Incluso la propia actriz respondió a este mensaje aclarando primero que tiene un niño y no una niña y recordando el horario de grabación del programa. También hizo una irónica reflexión final: “Es un niño. El programa está grabado en junio en horario de 8 a 16h. Los Reyes son los...”.