Anabel Alonso se corona en Twitter con esta respuesta a Toni Cantó

Anabel Alonso lo ha vuelto a hacer. No es la primera vez que la actriz responde a su ex compañero de rodaje en las serie Siete Vidas, Toni Cantó, en las redes sociales. Y la última ya lleva más de 6.000 me gusta.

“Los tres candidatos de la izquierda en Madrid -Iglesias, Gabilondo y Mónica García- juntos en la manifestación del 1M al grito de ‘Sí se puede’. Son lo mismo aunque alguno tenga el disfraz de moderado. El 4M si votas a uno, votas un gobierno de los tres”, escribió Cantó el sábado, Día del Trabajo.

Y la respuesta de Alonso no se hizo esperar: “Bueno Toni, tú también eres un 3 en 1”.