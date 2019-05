Anabel Alonso se defiende en Twitter tras las acusaciones por lo que le hizo a Jordi Cruz en 'MasterChef'

“Si esto fuera al revés ardería España, pero no, como es una mujer forzando a un hombre a que le bese se le anima, atención a los comentarios”, afirmó un usuario en Twitter.

Inmediatamente después y en el mismo hilo colgó una foto de un tuit de la intérprete en el que se puede leer “solo sí es sí” y le preguntó lo siguiente: ”¿Ya te dijo sí? ¿o tú por ser feminista no necesitas permiso para olbigar a que te besen? Hipócrita”.

Alonso recibió mensajes tanto a favor como en contra. Uno de los más destacados fue el de Itziar Castro, compañera de profesión, que también compartió el tuit en el que se acusa a la exconcursante de MasterChef para defenderla.

“Alucino que no sepáis que en un plató de televisión se pactan muchas cosas, y que se juega a que parezcan que no, o sea, que tanto Anabel Alonso y Jordi Cruz están haciendo entretenimiento televisivo y no se fuerza a nadie!”, escribió.