Anabel Alonso se lleva Twitter por delante con su réplica a Bertín Osborne

Osborne no se quedó ahí y añadió: “A mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o se fueran a Irán, donde lapidan a mujeres todavía, o donde las hacen ir con una especie de saco que parece el ‘sacamantecas’. Claro... ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué no se quejan de eso? ¿Por qué no se van a la embajada de irán y se ponen en la puerta... Porque a mí todavía me mandan vídeos horrorosos de lapidaciones de mujeres porque se han acostado con uno... (ríe) Imagínate lo que sería este país si pasara eso... ”