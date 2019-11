Anabel Alonso empezó a perder los nervios: “Que no es cómo estás, que ¿cómo vas?”. En ese momento el torero Juan Avellaneda la interrumpió para pedir relax y se llevó un rejón. “No pasa nada”, intentó templar el diestro. ”¡Pues claro que no pasa nada! [...] Deja de decirme ‘bueno, venga’ como si fuera imbécil”, le espetó la voz de Dory.

“Aquí estoy”, respondió ésta mientras preparaba unos churros. “No, no, no es dónde. ¿Cómo?”, empezó a impacientarse la humorista. Tras ver que la hija de Isabel Preysler ponía los ojos en blanco, estalló: “Tamara, contesta. Soy la capitana. ¡Contéstame! ¿Cómo vas?”. “Estoy bien”, respondió Falcó en modo zen.

En ese momento el chef Jordi Cruz entró en la cocina para intentar poner paz entre ambas. Alonso le dijo que consideraba que no había hablado mal a Falcó, pero ésta no era de la misma opinión: “Si me la llego a encontrar por la calle y me llega a hablar así también la contestaría”.

La tensión volvió a estallar en el momento de las valoraciones, cuando ambas volvieron a enzarzarse a cuenta de lo mismo. “En una cocina hay tensión. Se dicen las cosas a gritos. Tú no debes estar acostumbrada porque tu medio ambiente es otro...”, argumentó la humorista. ”¿Mi medio ambiente?”, repreguntó una susceptible Falcó.

“No es nada personal. Si te has sentido así, lo siento”, quiso aclarar Alonso. “No voy a entrar en detalles”, fue toda la contestación que recibió por parte de Falcó, que puso una sonrisa forzada.