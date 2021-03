Anabel Alonso y José Manuel Soto dan ejemplo en Twitter con una conversación para enmarcar

A ese mensaje ha respondido José Manuel Soto en tono cordial y amistoso: “Tú eres una valiente, tienes tus ideas y no te las callas, eso molesta a algunos y no te dejan pasar una, no debería afectarte, un beso”.

José Ramón de la Morena acaba de ser padre con 64 años ¡¡¡¡ENHORABUENA!!!!! Y me alegro por partida doble porque nadie se ha metido con él por ser padre a esa edad. Yo no tuve esa suerte.

A pesar de las diferencias ideológicas, Soto suele compartir mensajes contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra los partidos de izquierda y Alonso, en cambio, suele ser el azote de la derecha.

“Muchísimas gracias Jose Manuel, de corazón. Y demostrando que podemos pensar distinto y valorar las cualidades del otro. Y en lo de no callarnos, tu tampoco te quedas corto”, le ha respondido Alonso a Soto.

Y el cantante ha vuelto a responder en el mismo tono cordial: “Yo soy de los que tampoco me callo, y asumo las consecuencias, cuando uno se posiciona no le cae bien a todo el mundo, pero a mi me compensa, me gusta opinar y creo en la libertad, y también creo q quien discrepe d mi no es mi enemigo, me enseñaron a respetar todas las opiniones”.

“Amén”, ha sentenciado la actriz.

Una conversación que ha llamado la atención en Twitter y que muchos usuarios han aplaudido. “Este es el comienzo de una nueva amistad”, “así da gusto” y “milagro” son algunas de las reacciones que ha provocado este intercambio de mensajes.