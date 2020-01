Si en 2019 fueron las bodas de Rafa Nadal, Belén Esteban o Sergio Ramos y Pilar Rubio las que se marcaron en rojo en el calendario, 2020 viene acompañado de otros famosos que van a pasar por el altar en los próximos 12 meses. Una de las que más revuelo va a traer es la de Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

La sobrina de Isabel Pantoja tiene la difícil tarea de compaginar en la misma lista de invitados a sus compañeros de Sálvame (Telecinco) con los miembros de su familia, el clan Pantoja, del que tanto han hablado en los distintos programas de la cadena de Mediaset.

De momento, ya se conoce el primer colaborador de Telecinco que no va a asistir al evento.

Se trata de Rafa Mora, el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. El propio celebrity valenciano lo aseguró en pleno directo de Sálvame y se mostró resignado ante esta decisión.

Además, la propia Pantoja no descartó que haya otros colaboradores del programa que no sean invitados, aunque no dijo ningún nombre. “De aquí en unos meses voy a pensar quién quiere venir a ver cómo se casan Anabel y Omar y quien quiere venir a la boda de Anabel Pantoja. Que la gente que venga lo haga de corazón”, comentó.