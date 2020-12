Anabel Pantoja se niega a borrar su última foto a pesar de los insultos: "Hay para todos los gustos"

View this post on Instagram

La colaboradora de Mediaset recibió cantidad de insultos y comentarios como “la carne te rebosa”, “vaya chicha”, “esa espalda no es para enseñarla así”, “si sientes que te aguanta es como llevar un saco de patatas, “has engordado mucho” o “tremendo jamón en la espalda”. Además, muchos haters le pedían que la borrase.

La foto se ha convertido en una de las más criticadas del perfil de la sobrina de Pantoja y no ha dudado en responderles a través de sus stories. ”A ver, que digo yo una cosa, que estoy leyendo los comentarios de la foto que he subido, que fue una foto este verano. Me encanta los comentarios que me ponéis, algunos son buenos, otros son malos… entiendo a que hay para todos los gustos”, ha empezado diciendo.

“Pero lo de que me estoy poniendo como una panceta, que baje de peso, porque se me ve la lorcita que tengo aquí en la espalda, a las que nos sobra un poquito de peso… ¿Os molesta? Porque si queréis borro la foto a los que os moleste la panceta ahí… PUES NO”, ha añadido dejando claro que no piensa borrar la imagen.

Pantoja está más que acostumbrada a recibir mensajes e insultos de este tipo por su físico. En respuesta a estos haters suele publicar imágenes body positiveen la que recalca lo bien que se encuentra con su cuerpo a pesar de las críticas.