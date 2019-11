De 1993 al 4-N: así han cambiado los debates electorales

De las urnas el 28-A salió una mayoría que se tornó insufienciente para el PSOE. Otro fracaso institucional y, de nuevo, a votar. El 10 de noviembre ya está aquí y la campaña en versión ‘express’ solo contará con un debate. Será este 4 de noviembre. Y sí, viviremos otro ‘día histórico’ para la comunicación política con cinco partidos en liza.

Las audiencias de los 10 debates electorales entre candidatos

Zapatero y Rajoy (25/2/2008): 13 millones de espectadores y 59,1% de cuota de pantalla. Rubalcaba y Rajoy (7/11/2011): 12 millones y 54,2%. Zapatero y Rajoy (3/3/2008): 11,9 millones y 56,3 %. González y Aznar (T5) (31/5/1993): 10,5 millones y 75,3%. Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias (13/6/2016): 10,4 millones y 57%. Rajoy y Sánchez (14/12/2015): 9,7 millones y 48,7%. González y Aznar (Antena 3) (24/5/1993): 9,6 millones y 61,8%. Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera (Atresmedia) (23/4/2019): 9′4 millones y 48′7%. Sáenz de Santamaría, Sánchez, Rivera e Iglesias (7/12/2015): 9,2 millones y 48,2%. Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera (RTVE) (22/4/2019): 8′8 millones y 43′8%.

Los temas a debatir

Economía, pensiones, paro... Los grandes clásicos nunca mueren y quién puede imaginarse un debate sin estos bloques temáticos. Pero casi tres décadas después la sociedad ha cambiado y con ella, las preocupaciones.

En la España de González y Aznar de 1993, ETA entraba en campaña. La banda terrorista seguía asesinando y su funcionamiento era un problema de Estado. Hoy, ETA ya no está, o no debería, en el menú de los asuntos a debatir. Sin embargo, han surgido asuntos trascendentales que en la actualidad condicionan la agenda política.

Uno de ellos viene de la propia evolución del sistema partidista: los pactos. El viejo PSOE vs. PP se limitaba a los potenciales apoyos de nacionalistas y fuerzas regionalistas. Desde 2015, con la irrupción de Podemos y Cs y, más adelante, con otros bloques, es pregunta obligada. Hay más. La lucha contra la violencia de género, el feminismo, y cómo no, Cataluña. No hay una entrevista ni un debate entre candidatos que no aborden estos bloques. El 4-N no será diferente.

Lo que no cambia son los olvidados. La Cultura, la llamada España vaciada, el medio ambiente. Ningún debate se ha ocupado de ellos más allá de una breve referencia de segundos. No son temas que vendan en plena confrontación. Y de eso van los debates.

La estética de los participantes

Han pasado 26 años y hay un único gran protagonista. Pablo Iglesias, por supuesto. Su look enfrentado al tradicional traje y corbata ha sido de lo poco disruptivo en una estética muy tradicional. González, Aznar, Rajoy, Zapatero, Rubalcaba, Sánchez, Rivera, Casado... todos han lucido traje sin apenas concesiones a la sorpresa.