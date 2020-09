9:30 a.m. Salgo a hacer la compra y en la escalera me cruzo contigo. Vives en el cuarto, eres abogado y tienes dos hijas. Me saludas sonriendo y yo te devuelvo el gesto mientras pienso que podrías ser tú. Espero en la cola de la panadería pides una chapata y una palmera. Llevas un pendiente en la oreja y tatuajes. Gastas una broma a la dependienta y al darte la vuelta pienso que podrías ser tú. Vas sentado en el asiento de al lado. Llevas una camiseta de marca y hueles a perfume caro. Mueves las piernas nervioso mientras respondes mensajes en WhatsApp. Podrías ser tú. Me enseñas inglés los martes y los jueves. Trabajas en mi despacho. Hemos celebrado juntos la Navidad. Podrías ser tú. Y tú. Y también tú.

Los datos provienen de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer

presentada por el Gobierno el pasado 10 de septiembre basada en entrevistas

a mujeres y que en esa ocasión no sólo recoge las agresiones ejercidas por

parejas o exparejas (hombres en más del 98% de los casos) sino también en

otros ámbitos como el laboral o el familiar e incluso con desconocidos.

Los datos indican que los episodios de violencia no son casos aislados sino

comportamientos continuados que se acaban convirtiendo en hábitos. No

estamos hablando de excepciones ni de hombres que caminan diferente por la

calle: los agresores son tus familiares, tus amigos, tus parejas o tus colegas de

trabajo. No provienen de otro planeta, están a tu lado. 1.322.052 hombres han

ejercido violencia sexual hacia mujeres de más de 16 años con las que no han

tenido ninguna relación de pareja. 703.925 lo han hecho con menores. 453.371

hombres han violado en España alguna vez en su vida. Más del 80% de los

violadores eran conocidos de la víctima.

Los datos también demuestran que, a pesar de su gravedad, las violencias

machistas siguen permaneciendo ocultas por la falta de apoyo social e

institucional. Solamente el 5,4% de las mujeres que sufren violencia por parte

de sus parejas llega a denunciarlo. Si se trata de exparejas tan sólo el 25% lo

hace por temor a que no las crean, por no tener recursos económicos, por miedo a perder a sus hijos o porque alguien las ha disuadido. En los casos donde no existe relación de pareja tan sólo el 8% de las mujeres denuncia los casos de violencia sexual. No estamos hablando de mujeres lejanas ni desconocidas o que tengan comportamientos fuera de lo normal. Se trata precisamente de tus amigas, de tus vecinas, de tus empleadas o de tu familia. Probablemente muchas de ellas hayan sufrido algún tipo de maltrato y jamás lo hayan contado. Por miedo, por vergüenza o simplemente porque está normalizado.

Te llamo para concertar una citología el jueves. Suenas firme y tranquila como siempre y al escribir 17:30 horas en mi agenda me pregunto si podrías ser tú. Paseo por el parque y os veo charlando animadas en un banco. Lleváis vestidos de flores y asentís sonrientes con la cabeza. Podríais ser vosotras.

Llamas al timbre y apareces con pan y magdalenas, contándome que has conocido a alguien y estás muy nerviosa. Podrías ser tú. Empujas un carrito de bebé y las bolsas de la compra. Me cortas el pelo. Te leo en el periódico. Podrías ser tú. Y tú. Y también tú. Me miro en el espejo y de repente me da un vuelco el corazón… también podría ser yo.