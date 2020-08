Analizamos TikTok: ¿es seguro utilizarla?

Anatoliy Sizov via Getty Images

Anatoliy Sizov via Getty Images

Sin embargo, a veces estos problemas de seguridad y/o privacidad no se deben a errores en la programación, sino que han sido implementados de manera consciente por la empresa que desarrolla la aplicación. Podríamos pensar que las aplicaciones incluyen sofisticadas funciones ocultas para sacar algún tipo de provecho (económico, político, etc). Aunque esta posibilidad existe, ni siquiera es necesaria para que alguien abuse de nuestros datos.

El caso de TikTok

Nuestros móviles revelan, directa o indirectamente, una gran cantidad de información sobre nosotros. Por ejemplo: es posible que una aplicación no tenga acceso al GPS, pero a través de la información de la wifi a la que estamos conectados o de la dirección IP que tengamos asignada puede saber dónde nos encontramos.

Fallos y artimañas de la aplicación

Versiones anteriores de TikTok eran vulnerables a ataques MITM (Man In The Middle), pues no usaban conexiones seguras. Así, un atacante podía suplantar los servidores de TikTok para obtener nuestra información o alterar lo que pudiéramos subir o descargar de la misma.