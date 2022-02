Anatomía de un instante

Todo comenzó por la mañana entre los pasillos del Congreso, como es habitual en los dos diputados de UPN conversan animadamente con los diputados y diputadas de VOX y PP, no es extraño verlos en la cafetería del hemiciclo tener largos encuentros. Probablemente la traición a la dirección de UPN ya se había fraguado la noche anterior con el experto en la compra de voluntades dentro del PP, Teodoro García-Egea. Pasó en Murcia y querían que pasara en el Congreso de los Diputados.

Ya sabemos que en el PP están acostumbrados a la compra de diputados, a lo que no están habituados es que a uno de los suyos cometa la torpeza de equivocarse garrafalmente a la hora de votar. El diputado Casero cometió un error, que ha pasado a decenas de diputados y diputadas, tanto desde su escaño como en el voto telemático entre los que me incluyo, que no es informático ni es un sabotaje, ni pucherazo ni las mil mentiras que están contando.

Un voto emitido en una urna, en un escaño o en el voto telemático no se puede cambiar. Mentirán hasta la saciedad para tapar la compra de votos, la torpeza de su diputado y la frustración por su estrategia que acabó en ridículo propio desvela sus trampas ante los ojos de todos y todas.