Anatomía de una crisis

Y, de repente, todo estalló. El gran detonante: la intención de que Nadia Calviño coordinara los trabajos. Pura bomba política, por nombres, formas y contenidos para Unidas Podemos. No era ni siquiera un secreto a voces de la villa y corte, sino una realidad: las malas relaciones entre la vicepresidenta primera y la vicepresidenta segunda. No se entienden ni políticamente ni personalmente, y han protagonizado varios choques, incluso en las reuniones internas del Ejecutivo.

Esto no se vislumbraba los días antes, cuando precisamente el Gobierno de coalición andaba en calma. Por un lado, se había llegado ya a un acuerdo de presupuestos generales (que ahora están en el Congreso) y se había cerrado un pacto para la ley de vivienda (objeto de enfrentamiento durante meses y que se ha aprobado precisamente este martes en el Consejo de Ministros). Además, el jueves por la noche se conseguía pactar con el PP la renovación de los órganos constitucionales.

Todos dicen que habrá acuerdo, todos se comprometen a derogar la reforma laboral antes de que acabe el año, todos aseveran que el Gobierno no se romperá… Pero l as dos almas de la coalición llevan enzarzadas 96 horas en una crisis sin precedentes desde la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo.

Sánchez, Calviño y Díaz

Yolanda Díaz

Pero hasta ahora todo había sido más calmado, no le había tocado lidiar una gran crisis. La ley de vivienda la llevó directamente Ione Belarra en las negociaciones. Desde que ascendiera a la Vicepresidencia, Yolanda Díaz había intentado implementar un estilo diferente al de Iglesias, con menos decibelios y con menos tuits (una orden que llegó a dar a algunos de los dirigentes más polémicos).

Díaz es una de las dirigentes emergentes de la política nacional, siendo el referente de Unidas Podemos dentro de la coalición. Asimismo, es la potencial candidata a las elecciones generales de 2023, aunque ella todavía no lo ha confirmado. Su idea es ir en una gran plataforma que supere las siglas de UP. De hecho, en el CIS aparece ya como la segunda opción preferida por los españoles para ser presidenta (por debajo de Pedro Sánchez pero por encima ya de Pablo Casado).

El enfrentamiento esta vez no es cualquiera. No se tratan de simples ministros, sino de las dos vicepresidentas más poderosas (primera y segunda). Y, además, dos de las grandes estrellas de este Gobierno: las dos tienen una puntuación de 5,4 por parte de los ciudadanos, según el último CIS, y sólo superadas por una décima por Margarita Robles (5,5).

Díaz y Belarra

Pero esta vez el choque ha sido público y notorio, como en la época de Pablo Iglesias. Desde Unidas Podemos se ha recuperado también alguna técnica anterior, como que este martes lanzaba un vídeo Ione Belarra mientras en la rueda de prensa hablaban sus socios socialistas. Díaz en un primer momento el viernes no entró, sino que fue Belarra la que también exigió la convocatoria de la mesa del pacto (un esquema que se llevaba un tiempo diseñando, con Belarra -líder de UP- siendo más cañera y dura, mientras que Díaz ocupaba un lugar más institucional). Pero la dirigente gallega ha decidido, siempre con sus buenas formas, entrar en el cuerpo a cuerpo con sus palabras en el congreso de CCOO y en la rueda de prensa en Roma junto a su homólogo italiano.

En la parte socialista hablan de que las diferencias son de “metodología” (la composición de la negociación), mientras que en UP dicen que se trata de contenido y no del quién. Y los dos tienen razón, aunque no mencionen el argumento del otro. Díaz, por el momento, ha logrado que el PSOE ceda en su intención de que sea Calviño la que coordine los trabajos y La Moncloa ha aceptado que sea Trabajo quien lidere esas reuniones ordinarias en la mesa de la reforma laboral, pero con una exigencia: tiene que haber otros ministerios también (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Educación y Formación Profesional). Desde el ala socialista se argumenta que siempre lo ha llevado Trabajo, pero que es de tal envergadura esta reforma laboral que debe contar con participación de otros actores implicados.