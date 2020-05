Anatomía de un Gobierno en busca de la desescalada

Ahora con la vista puesta en la desescalada. Objetivo: intentar salvar el verano teniendo a punto la “nueva normalidad” para finales de junio. Un proceso muy complicado en el que no se quieren dar pasos atrás, pero en el que pesa también el desastre económico que se palpa ya en las cuentas corrientes de los ciudadanos.

Pedro Sánchez escucha, deja hablar, pide opiniones, actúa como un árbitro entres sus ministros. Luego se toma su tiempo, medita y decide. No da la razón a unos y otros. Cuando adopta la postura, lo hace convencido y con determinación. Y en estos días está teniendo que tomar las medidas más duras que nunca podía haberse llegado a imaginar. “Si antes era de hielo, ahora es como si estuviera en el congelador”, relata una persona que ha hablado con él estos días.

Y es que, según fuentes conocedoras, el plan que puso por la mañana sobre la mesa no era del agrado de todos, no tenía un consenso previo. Incluso algunos ministros no conocían los detalles de lo que se iba a aprobar durante estas horas. Todo ello con sentimientos encontrados: el deseo de empezar el desconfinamiento y las noticias de que el resto de países europeos estaban presentando sus hojas de ruta, pero con la sensación agridulce de las imágenes del primer paseo de los niños.

Estas fotografías de aglomeraciones en zonas como el cauce del Turia en Valencia habían preocupado a miembros del Gobierno. Es un momento muy delicado, después de más de cuarenta días de un duro desconfinamiento existe el temor de que se dé un paso atrás y de que el sacrificio tan duro quede ensombrecido con un repunte. Esa sensación también se produjo unas semanas antes dentro del Ejecutivo cuando se levantó la prohibición de las actividades no esenciales.