Ancelotti confirma que Casemiro quiere irse del Real Madrid: "Quiere probar un desafío"

Chris Brunskill/Fantasista via Getty Images

“Lo he hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Yo mismo y el club lo entendemos, porque Casemiro, por lo que ha hecho en este club y la persona que es, tenemos que respetar el deseo que él tiene”, ha afirmado.

Más claro no ha podido ser Ancelotti, que ha asegurado que no ha tratado de convencerle de que se quede porque “escuchando su deseo, no hay forma de volver atrás”.