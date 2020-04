Vivir el confinamiento con 95 años y sin familia: “No sé cómo agradecérselo a mi vecina”

Antes de que se declarara el estado de alarma por la epidemia de coronavirus , no se sentaba a ver la misa de las siete por televisión (que ni siquiera se emitía), pero sí salía todas las mañanas al mercado a hacer la compra y los recados. Ahora, muy a su pesar, está “encerrada como un cangrejo”, dice. “María Jesús me tiene prohibido que salga a la puerta de la calle. Y ella para mí es como mi hija”, cuenta Julia a El HuffPost a través de una videollamada realizada al móvil de María Jesús.

María Jesús no es trabajadora social, ni activista, ni voluntaria de una ONG, sino vecina de Julia. Y, sin embargo, el vínculo que las une va más allá de compartir calle en el barrio de Puente de Vallecas en Madrid. Como más de 850.000 mayores de 80 años en España, Julia vive sola y no le queda familia que se ocupe de ella, así que es María Jesús quien se encarga de acercarse a diario a su casa, bien provista de mascarilla y guantes, para ver cómo está, llevarle comida y hasta el periódico los fines de semana. “Como le gusta mucho leer el periódico y las revistas del corazón, los viernes y los sábados se los lleva el papelero, y yo se lo compro el domingo. Sólo tengo que cruzar la calle y estoy en su casa”, cuenta María Jesús.

“María Jesús no quiere que me muera”

“No sé cómo voy a agradecerle todo lo que está haciendo conmigo”, replica Julia. “María Jesús no quiere que me muera y tengo el congelador que va a explotar con toda la comida que me trae. Así me tiene”, comenta. Hoy Julia va a descongelar un tupper de albóndigas para comer y, para la cena, se hará “un pescadito hervido o algo así”. “La cena le gusta a ella preparársela”, aclara María Jesús.

A Julia, que ha vivido “la guerra y la posguerra”, no le parece bien que se comparen aquellos tiempos con los que se viven ahora, por mucho que los líderes políticos se empeñen en usar un lenguaje bélico. “Viví la guerra y la posguerra, y entonces lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. He pasado mucha hambre y muchas necesidades, y muchas cosas que ya ni me acuerdo”, dice Julia. “He pasado tanto y he vivido tanto ya”.

Ahora mismo no le da miedo lo que pueda ocurrirle, “por la sencilla razón de que la gente me sigue llamando y se siguen preocupando por mí”, asegura.

Lo que más lamenta Julia estos días es que está “sola y encerrada”, más aburrida y con más ganas de hablar. “Su vida era salir”, asegura María Jesús. “Ella es muy especial; le gusta madrugar e irse temprano al mercado y a hacer sus recados. Esta situación ha cambiado su vida por completo. Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, y ahora no sale nada porque se lo prohíbo”, explica.