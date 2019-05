'And twelve points go to...': Las 12 pifias de España en Eurovisión

Si algo hay en común en todas las ediciones de Eurovisión es que España no queda demasiado bien. No nos hacemos con el título del certamen europeo desde 1969 y no entramos en el top 10 desde la actuación de Ruth Lorenzo en 2014 con el tema Dancing in the rain.

Aquí sí pasamos de cuartos pero, a pesar de que estamos siempre en la final, hay momentos en la trayectoria eurovisiva de España que es mejor borrar. Espontáneos, fallos en las coreografías, gallos o errores técnicos.

Si España tuviese que participar en un certamen de pifias, seguro que ganaba por goleada. Para comprobarlo, hemos puntuado al más puro estilo Eurovisión los momentos más bochornosos en el certamen europeo de la canción.