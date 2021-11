Andalucía, ¿el primer laboratorio de Vox en el Gobierno? Solo si Olona es presidenta

La opinión de analistas y politólogos consultados es que no entrarán en gobierno con el PP. Salvo en un caso extremo, como el de que Macarena Olona —a la que apuntan como candidata de Vox por Andalucía— logre unos datos cercanos al PP. En ese caso, las apuestas se abren a que los de Abascal pedirán el Gobierno. Pero lo normal es que prefieran no ensuciarse las manos entrando en una simple coalición. Razones hay para pensarlo.

Ayer, Vox presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Gobierno PP-Ciudadanos y pidió elecciones anticipadas, tras la pillada al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), quien en julio ridiculizaba el hecho de aprobar unos presupuestos cuando queda un año para las elecciones. Pocos dudan ya de que Andalucía acudirá a las urnas en la primera parte del 2022, sin esperar a aquel 27 de noviembre que lanzaron Juan Marín e Inés Arrimadas cuando aún eran alguien electoralmente —las últimas encuestas son terribles para Cs, algunas le vaticinan la desaparición—.

“Si Vox entrara en el Gobierno andaluz con el PP sería cerrar un ciclo como antes hicieron Podemos y Ciudadanos, cuando en 2014-2015 comenzaron a despegar y luego a formar parte de gobiernos. La verdad, entrando en el poder no les ha ido muy bien”, apunta el profesor de la Carlos III y politólogo LLuís Orriols. “Se han asentado, pero eso no les ha dado más votos. Vox sigue manteniendo la tendencia al alza. Entrarán en el gobierno si creen que ya están asentados, tendrán que evaluarlo con cuidado. Porque una vez dentro, los partidos de extrema derecha ya pueden hacer menos populismo, ya no pueden acusar a las élites, porque las élites en el poder ya son ellos. No sé, quizá Vox no ha articulado aún su discurso al 100%”. A Orriols no le impresiona mucho la posibilidad de que Macarena Olona suene como candidata por Andalucía.

El hecho es que en las últimas semanas, la plana mayor de Vox —Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona u Ortega Smith— pasean por tierras andaluzas, aprovechando las circunstancias y con otros compañeros de ese territorio y del Congreso en Madrid.

Al profesor, analista y exsecretario de Estado con el PP, José María Lassalle, le chirría que Vox, al final y si se adelantan las elecciones en Andalucía, vaya a entrar en el Gobierno. “Va contra lo que están haciendo los populistas del resto de Europa, como hizo Salvini en Italia. Ellos tienen mucho más fácil seguir controlando al Gobierno de Andalucía o al de Madrid —como hacen ahora— con meros apoyos, sin ocupar cargos. Darían un paso más, pero tengo serías dudas de que quieran entrar e institucionalizarse. Ellos seguro que no descartan el seguir escalando y llegar como una fuerza política importante a las elecciones del 2023. Para entonces, habrá que ver cómo son las cosas. Forza Italia y la Liga Norte se normalizaron. Vox terminaría siendo un partido ‘normalizado’ por su gobierno con el PP. Pero ahora, en Andalucía lo inteligente sería no entrar”, remata el ex alto cargo del PP.