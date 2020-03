Andalucía se suma Murcia en las medidas de confinamiento de municipios

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El presidente andaluz, Juanma Moreno, en el consejo de Gobierno el pasado 11 de marzo.

El vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado este viernes que la Junta va a confinar la población de determinados municipios —sin precisar cuáles—, igual que lo ha hecho la Región de Murcia para frenar la expansión del coronavirus. “Nos están llamando muchos alcaldes de municipios costeros de Andalucía. Hay que tomar decisiones y con la información que ahora se está elaborando mañana se dará una orden con los municipios en los que se va a realizar un confinamiento”, ha advertido.

La comunidad prepara una orden para el confinamiento en aquellos municipios donde las autoridades sanitarias lo estimen oportuno. Las autoridades andaluzas consideran, además, el cierre de parques, playas y la restricción en los desplazamientos.

Solo se permitirán aquellos que se deban a motivos médicos, laborales o de adquisición de alimentos o medicamentos. La Junta pide también a quienes este fin de semana se han desplazado al territorio andaluz desde otras regiones que se queden en sus domicilios, hoteles o casas rurales. “La situación es grave”, ha dicho Marín, que ha lamentado que la decisión de decretar el estado de alarma de Pedro Sánchez no haya ido acompañada de medidas concretas.

El vicepresidente ha recomendado el cierre de todos los establecimientos de ocio -restaurantes, cines, etcétera- y que los ciudadanos no acudan a ellos. Y ha añadido: “Hoy [por este viernes] el Gobierno de España nos ha sorprendido negativamente. Depende del decreto que el Gobierno de España vaya a aprobar, no sabemos cuáles son nuestras competencias. No se le ha dado ningún tipo de contenido ni autoridad a las comunidades autónomas”.

Marín cree que las administraciones necesitan “transparencia y agilidad”. “Las decisiones son complicadas. Pero un anuncio de esta envergadura ha creado una mayor alarma y la prueba es lo que está sucediendo esta tarde, con autopistas y trenes llenos”, ha asegurado el vicepresidente de la Junta.