Andalucía oculta más de dos semanas la transmisión comunitaria de Covid-19 en la Costa del Sol

Polémica por el coronavirus en Andalucía. La Junta habría ocultado durante más de dos semanas la existencia de “transmisión comunitaria activa” de Covid-19 en el distrito sanitario de la Costa del Sol (Málaga), donde residen cerca de medio millón de personas y uno de los principales focos turísticos del país.

Un documento interno de la Consejería andaluza de Salud y Familias, fechado el pasado 24 de agosto, alertaba entonces a diversas residencias de mayores de la zona de que “la situación epidemiológica” en dicho distrito se consideraba como “de transmisión comunitaria activa”. Sin embargo, no fue hasta este martes, 8 de septiembre, cuando el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, lo comunicó de manera pública alertando de que la situación es “preocupante” en la zona.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, lo niega y afirmó ayer tarde que en el distrito sanitario de Costa del Sol de Málaga existen “contagios comunitarios, pero no transmisión comunitaria” del virus de la Covid-19, y ha acusado a la oposición de “empeñarse en meter miedo” a los ciudadanos. Durante su comparecencia en el pleno del Parlamento Aguirre ha respondido así a los portavoces de PSOE y Adelante Andalucía, que le habían acusado de “ocultar” la “transmisión comunitaria” registrada en el distrito malagueño sanitario de la Costa del Sol desde finales de agosto en la evolución de la pandemia.

Ha detallado que “contagio comunitario lo hay en todas partes” y ha defendido que la Junta es “transparente absolutamente: en Málaga el volumen de PCR positivos es mayor y hay por tanto mayor volumen de contagio comunitario, sin embargo con transmisión comunitaria no se podría ni rastrear y habría que aislar la zona”.

Ha precisado, además, que el distrito Costa del Sol cuenta con 1.130 contagios en los últimos 14 días, 202 casos por cien mil habitantes, por debajo de la media de España que está en 236, mientras en la provincia de Málaga los casos ascienden a 3.025, con 182 por cien mil habitantes, “bastante menos” de esa media nacional.

“Por mucho que se empeñen en meter miedo en Málaga, déjense de pamplinas”, ha espetado el consejero a la oposición, a la que ha asegurado que si se considera eso en esta zona “habría que tener cerradas Aragón, Madrid, el País Vasco o La Rioja, todos con cifras de contagio mucho mayores”.

Además Aguirre ha reconocido que la segunda oleada de la Covid-19 está ejerciendo más presión sobre la atención primaria en vez de sobre los hospitales y ha anunciado medidas para aliviar la carga de los centros de salud, como la contratación de un total de 8.183 rastreadores o el refuerzo de la atención telefónica.

El portavoz del PSOE, Carmelo Gómez, ha recordado que Andalucía es la tercera comunidad en número de contagios globales y que “está teniendo un retroceso muy importante en la situación de la pandemia”, por lo que ha resaltado al consejero que “lo importante es saber asumir errores y no entrar en la soberbia”.

“Basta ya de autobombo”, ha reprochado el diputado socialista a Aguirre, a quien ha acusado de decir que “estaba todo controlado” cuando la segunda ola de la pandemia se ha adelantado un mes y medio, además de recordarle que “la clave está en la prevención: rastreadores, PCR y atención primaria”.

Inmaculada Nieto, de Adelante Andalucía, ha pedido al consejero explicaciones por “un espectáculo lamentable: no está haciendo las cosas bien, no ha contado los datos, no ha reforzado la atención primaria y no hay rastreadores”, le ha dicho, para preguntarle “qué consuelo hay en estar por debajo de la media de España”.

La portavoz del PP Beatriz Jurado ha criticado que, según las intervenciones de la oposición “parece que la pandemia solo afecta a Andalucía” y ha reprochado a PSOE y Adelante que “cuando uno no tiene argumentos solo le queda el ataque”, por lo que les ha pedido que “hagan propuestas y se ganen su jornal”, además de alabar la actuación de la Junta “con más medios y sabiendo lo que hay”.

Emiliano Pozuelo, de Ciudadanos, ha subrayado que los contagios diarios están en una cifra “muy alta” pero que la presión hospitalaria “nada tiene que ver con la de marzo” puesto que la presión está en la atención primaria, y ha justificado que esta “nueva realidad” ha obligado a limitar la atención presencial.

Por parte de Vox Eugenio Moltó ha advertido a Aguirre que “hay preocupación, miedo y estado de alarma entre la población” y ha pedido a la Junta que mejore su política de comunicación para evitarlo, además de mostrar su preocupación por los casos asintomáticos y preguntarse “qué pasará cuando llegue la gripe”.