JOSEP LAGO via AFP via Getty Images

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images Mujer con la mascarilla puesta en la playa

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha explicado que usar la mascarilla para tomar el sol es “una forma clara de ahuyentar al turismo” y ha pedido “sentido común” para que el Gobierno rectifique cuanto antes.

Además ha calificado esta norma como “un disparate” y incidido en que desde el Gobierno de su comunidad no entienden dicha medida.

Esta no es la única autonomía que ha mostrado su descontento, Canarias, Baleares, Galicia, Valencia y Cataluña fueron las primeras en oponerse al cumplimiento de esta ley.

La obligatoriedad del uso de la mascarilla exige su cumplimiento aun manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros en la vía pública y en espacio al aire libre, incluso en la playa o la montaña.

Esta medida también ha suscitado el descontento de médicos y hosteleros. En el caso de los médicos creen que llega tarde y cuenta con algunas lagunas como la de su uso interiores, donde “debería ser obligatoria siempre que no se respete las medidas de seguridad, no haya ventilación y no se este con convivientes”, como dijo el científico español José Luis Jiménez.