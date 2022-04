Qué está pasando con Vox en Andalucía

Europa Press News via Getty Images

Esta pujanza no sólo la refleja esta encuesta. La última de NC Report para La Razón publicada esta semana, vaticina este escenario: PP (45-47), PSOE (31-33), Vox (17-18), UP (9-10), Adelante Andalucía (2-3) y Cs (1-3). En el equipo de Juanma Moreno sueñan con que Vox no tenga entonces la suficiente fuerza para imponer su entrada en el Ejecutivo, pero esta sensación también la tuvo Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y luego los resultados les llevaron a la coalición. Uno de los problemas que se detectan siempre en las encuestas es que Vox luego tiene más fuerza en las urnas.