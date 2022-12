Ander Puig: "Me valoro bastante como actor, no quiero quedarme sólo en referente trans"

Patricia J. Garcinuno via Getty Images Ander Puig

Ander Puig (Barcelona, 2001) carga sobre sus espaldas el peso de mostrar la realidad del mundo trans en una de las series de mayor éxito mundial: Élite. El joven, que acaba de empezar su carrera como actor, ha roto la pared de la ficción para mostrar desde un punto de vista positivo y normal el cambio de género en un momento en el que el debate sobre la ley trans en España está mostrando las costuras de una sociedad que se cree moderna, pero no lo es tanto. “Cuando eres trans no siempre te va mal y agradezco que se dé esta perspectiva”, ha llegado a decir Puig en recientes entrevistas.

Porque frente al oscurantismo y las dudas que muchas veces se muestran en lo relativo a ser trans, el intérprete muestra de una manera plena y natural dicha transición y el orgullo de ser lo que uno es sin necesidad de reivindicación o pomposidad. Por este motivo, Puig quiere ir más allá de la etiqueta de ‘actor trans’. “Es bueno que haya personas que puedan verme como un referente, pero yo me valoro bastante como actor. Tengo fe en que esto no se va a quedar aquí. Si no, me retiraría”, asegura en una entrevista a El HuffPost.

Publicidad

Puig debutó en la interpretación en la serie Ser o no ser (RTVE Playz) metiéndose en la piel de Joel, un joven que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición. En Élite, una serie más “disfrutona” según sus propias palabras, su personaje Nico ha superado este proceso y se muestra como un alumno más en el famoso colegio de Las Encinas. “Yo intenté siempre tomarme el tema de ser trans con mucha normalidad. Nunca tuve miedo de decírselo a los demás”, asegura el intérprete.

En la entrevista, Ander también relata cómo le ha cambiado la vida tras aparecer en Élite y si entiende las feroces críticas que la serie española de Netflix recibe cada vez que se estrena una nueva temporada. “No tiene que gustar a todo el mundo”, explica.

Carlos Alvarez via Getty Images Ander Puig

- ¿Es tan fuerte el fenómeno Élite como parece desde fuera?

- Sí, aunque todo lo que ha pasado me lo esperaba. He crecido mucho en cuanto a seguidores en redes sociales, la gente me para por la calle... Es muy guay. Aunque creo que el fenónemo Élite es muy diferente a cuando se estrenó la primera temporada. Sigue siendo un éxito, pero ya no es el boom que fue al principio.



- Y eso que es una serie muy criticada. Hace poco, Paco León dijo que era una mierda. ¿Por qué crees que se produce este maltrato a un formato de tanto éxito que además es 100% español?



- Élite es una serie muy valiente y habla sin ambigüedades de temas tabúes. A lo mejor es eso lo que llama la atención. Yo entiendo que a Paco León no le guste la serie. Y está bien, no tiene que gustar a todo el mundo.

Publicidad

- ¿Qué diferencias ves entre el Joel de Ser o no ser y Nico de Élite?



- Joel es un chico que está muy a sus inicios de la transición y tiene miedo a lo que los demás pueden decir sobre él al ser trans. Nico no tiene esos problemas, es un tío seguro de sí mismo y muy carismático. Pero las series también son diferentes. Ser o no ser es muy didáctica y Élite es más disfrutona.

- ¿Y ahora tú eres más Joel o más Nico?

- Yo intenté siempre tomarme el tema de ser trans con mucha normalidad. Nunca tuve miedo de decírselo a los demás. Creo que eso depende del contexto social y familiar en el que te encuentres. Es cierto que a ratos fue difícil, hubo bajones... pero valió la pena porque sabía que era lo que quería.

- Uno de los aspectos que más se están debatiendo sobre la ley trans es la de que los menores puedan cambiar de forma libre su sexo legal y empezar a hormonarse. Tú has sabido desde siempre que eras un hombre... ¿Desde cuándo es posible saber a qué genero perteneces?

- No puedo dar una respuesta concreta, depende del caso. Yo siempre lo he tenido muy claro: soy un chico y ya está. Sólo puedo defender lo que me ha pasado a mí.

- Salir en una serie con tantos seguidores irremediablemente te convierte en un referente. De hecho, hace poco te dieron el premio a persona del Año por la contribución a la representación LGBTIQ+. ¿Te da miedo que muchos te puedan ver como un ejemplo?

Publicidad

- Lo llevo bien, es normal. Es bueno que haya personas que puedan verme como un referente, pero yo me valoro bastante como actor. Tengo fe en que esto no se va a quedar aquí. Si no, me retiraría. Mi imagen va a cambiar, los papeles que voy a interpretar en el futuro serán diferentes y creo que voy a avanzar mucho a nivel interpretativo.



- ¿Te ha escrito algún fan de la serie pidiéndote consejo?

- Sí, aunque lo que más me preguntan no es por el tema de ser trans sino por cómo llegué al casting de Élite (ríe) Es algo que nos preguntan a todos los que formamos parte del elenco. Y luego, sí, es verdad que me han llegado mensajes de personas dándome las gracias porque mi personaje les está ayudando y contándome su caso con el sólo deseo de que alguien les escuche. Y en la medida de lo que puedo intento ayudar. Hay gente que tiene muchos líos en la cabeza.



- ¿Temes que siempre te ofrezcan hacer de personajes trans?

- Ahora mismo estoy a tope con Élite y sólo tengo eso. Pero en un futuro me gustaría hacer un largometraje, del genero que sea. Una comedia, un drama, las dos cosas juntas… Me gusta un tipo de personaje que tenga los ideales muy claros, sus propias reglas, que dé mucho juego y tenga una personalidad fuerte.



- Tu compañero Manu Ríos es ahora un chico Almodóvar. ¿Qué te ha contado de su experiencia rodando el cortometraje Extraña forma de vida con Pedro Pascal y Ethan Hawke?

- Hemos hablado poco, pero me ha dicho que está muy contento porque trabajar con Almodóvar ha sido muy agradable. Ha sido una experiencia para él muy enriquecedora y a mí claro que me encantaría poder trabajar también con un cineasta de su talla.



- ¿Qué futuro crees que le espera a Élite?

-Élite funciona por sí sola. No son tanto los personajes, sino el universo que forma. Es una serie que puede tirar tanto como quiera y se vea más o menos, va a estar ahí. Creo que le queda mucho camino por delante.