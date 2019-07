André Aciman: “Creemos que el amor o el amado, más allá del género, podrá rescatarnos de quien somos”

“ Buscar el paraíso del amor es un infierno. Y querer el paraíso y no tenerlo es un infierno en sí mismo . Esos fracasos ocurren una y otra vez. Paul no se hace ilusiones, no se engaña a sí mismo. Sabe que puede no encontrar placer y que quizá no pueda agarrarse a ello, sabe que lo va a perder, no se hace ilusiones o quizá quiera perderlo”.

“Tienes razón. Tal vez es así. Esperamos que esa búsqueda del amor nos lleve al paraíso. Es lo que imaginamos. Menos mal que lo creemos porque de lo contrario no tenemos nada. El amor es más allá del género masculino o femenino, son las personas, los sentimientos . Tener intimidad con alguien es mejor que no tenerla. Envidio a la gente que encuentra el amor. Tener esa intimidad es maravilloso”.

Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba.

“La historia de la literatura trata de convencerte de que necesitamos el amor. Pero, por ejemplo, Paul es un hombre que desesperadamente busca ser rescatado de su soledad. Mientras que, por otro lado, no se queda con Manfred tampoco con Maud y aunque está detrás de una periodista realmente no insiste en ella y con Cloe, por último, tampoco está del todo convencido de que quiera ir con ella ni de que la quiera. Es una persona condenada a ser autónoma, independiente”.

Luego habla sobre el por qué de la búsqueda perpetua del amor y de que no está seguro de que se necesite o no. Aunque pareciera que sí se necesite el amor, según su novela, y parte de la historia de la literatura.

“Oh, tú, al que a menudo me acerco en silencio, allí donde estés para estar contigo, cuando paso a tu lado, o me siento junto a ti, o me quedo en tu misma habitación, que poco te imaginas el fuego, eléctrico y sutil, que has desatado en mi interior”.

… No sé si necesitamos amor o no. ..”.

“No sé por qué el ser humano está en la búsqueda constante del amor. Esa es la respuesta. Creemos que el amor o esa persona amada, más allá de si es hombre o mujer, podrá rescatarnos de quien somos. Creemos que hay alguien que puede resolver cosas que están profundamente integradas en nuestro interior; ya se trate del amor o de otra persona. No sé la respuesta. En última instancia , todos estamos destinados a estar solos y quizá el mayor de los retos sea nuestra incapacidad para determinar si preferimos estar solos o acompañados. Quizá haya alguien que nos ayude a resolver esto. Es algo cíclico, recurrente, de forma que no conozco la respuesta…

“No sé… No sé… No sé…”. La respuesta sobre por qué esa búsqueda constante del ser humano en el amor tampoco la sabe André Aciman (Alejandría 1951 y nacionalizado estadounidense), uno de los escritores que mejor ha sabido contar el despertar y descubrimiento del amor en el siglo XXI de manera profunda, cotidiana, ingenua y con un tratamiento del lenguaje en el que vibran todos los sentidos. Primero en 2007 con Llámame por tu nombre y ahora con Variaciones Enigma (Alfaguara). Aquella primera novela lo colocó en el centro de la narrativa y diez años después lo hizo popular por la adaptación cinematográfica que hizo Luca Guadagnino.

Es el territorio de la incertidumbre y del miedo, a veces con prejuicios en heterosexuales que un día descubren que tienen pulsaciones amorosas por alguien de su mismo sexo y se niegan a aceptarlo. ¿Acaso cobardía, responsabilidad con las personas a su alrededor?

“Creo que no lo piensan del todo. Quizás no hay prejuicio ni cobardía. Es sencillamente ambivalencia. Creo que todos somos así. Lo que queremos es ser autónomos sin depender de nadie, pero no es posible. Y si es dependencia viene de alguien de tu mismo sexo cuando no te lo habías planteado algunas cosas se resquebrajan y la ambivalencia puede aumentar”.

Variaciones Enigma tiene un quinto elemento que conecta a todas las personas y las historias más allá del deseo y del amor: la mirada. La mirada como el transmisor mágico de lo que piensa y siente cada uno. Los ojos del enamorado que miran, tocan, saborean, desean, sienten…

“La mirada es algo esencial. Paul está mirando todo el tiempo. Es como si el mármol se hubiera convertido en carne. Por otro lado, cuando está con Cloe ella le dice que la mire cuando hacen el amor, que no cierre los ojos, que la mire, que no la ignore.

El acto de mirar es muy potente porque así es como reconocemos a los demás y así es como esperamos que los demás nos reconozcan, y entren en nuestro interior. En la mirada se produce una comunicación. Hay una comunión Eso es lo más importante en los seres humanos”.

Pero las búsquedas del amor exploran nuevas rutas en la era digital donde la mirada es otra.

“Las cosas son ligeramente distintas. No puedo analizarlo de forma satisfactoria porque no entiendo cómo la rapidez de un mensaje genera tanto placer y anticipación de placer. Ahora bien, la gente ya no se mira, en Nueva York la gente evita la mirada. En cambio, hace unas semanas estuve en Israel y allí las mujeres me miraron a los ojos. Es como un ’Estoy vivo, ¡gracias!”.

Se busca solo la eficacia. Al igual que en buena parte de la literatura donde lo que prima es el argumento y se olvida el estilo, el cómo, la literatura, en últimas. Así como el amor busca una épica, una trascendencia, la literatura de calidad aspira a ello.

“Ya no es así. Yo utilizo la palabra atemporalidad. Fundamentalmente es la incapacidad que tiene la literatura moderna de abandonar lo cotidiano, los hechos cotidianos. Esa incapacidad de descartar lo cotidiano para trascender a algo mayor. El único autor contemporáneo de calidad es Sebald. Me gusta mucho porque es un hombre que trata de superar los detalles mundanos de la vida cotidiana y trascenderlos, pasar a otra dimensión. Hoy no hay estilo. La literatura actual ha dejado de ser capaz de entrar en eso. Si uno mira cualquier revista norteamericana que publica ficción verá que es casi ficción periodística, no es literatura, no es periodismo, sino su ficción”.

Son libros que tienen un mensaje, temas, pero en sí mismo los temas son políticos, correctos, políticamente correctos, pero no investigan ni profundizan en el alma.

Olvidan que tiene que ser la belleza a través de las palabras. Uno no solo tiene que saber qué palabra es la adecuada, sino elegir la palabra más hermosa, no rebuscada, pero que sea la palabra más perfecta, puede ser una palabra vulgar o arcaica pero sin pretensiones”.

Variaciones Enigma aspira a eso. Una historia de toda la vida, como el amor, escrita como si fuera la primera vez en estos tiempos. Una novela escrita en inglés, como todas las de André Aciman, aunque cuando apunta cosas lo hace en italiano o francés.

Es en lo que está ahora con la continuación de Llámame por tu nombre. André Aciman recuerda que el amor sincero tiene algo de placer furtivo. Una variación de ese amor de Paul que se hace universal la escribe así:

“Cuando estaba apunto de levantarme para irme andando a la oficina, sentí algo en el pecho que era casi como un dolor. Me gusta el dolor. Y volví a desear que mi padre estuviese vivo. Era el único que habría entendido las modulaciones de lo que yo sentía, el aguijón y el bálsamo entrelazados como serpientes gemelas que arremeten una contra la otra. Esto es amor, me habría dicho, la incertidumbre es amor, el miedo mismo es amor, hasta el desprecio que sientes es amor. Algunos lo conseguimos a contramano. Otros lo encuentran enseguida, a otros les lleva años y para otros llega solo en retrospectiva”.

Y André Aciman junta su realidad y su ficción cuando Paul recuerda un amor sincero que nunca fue pero que es cuando al terminar una carta le dice: “Has estado siempre conmigo”.

Variaciones Enigma. André Aciman. Traducción de Inmaculada C. Pérez Parra (Alfaguara).