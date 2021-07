Andrea Benítez no se clasifica pero hace historia en los Juegos Olímpicos

“Ha pasado algo gracioso: se hizo un sorteo para ver en qué orden se salía en el campeonato. Y decía: ‘Ya verás que me va a tocar la última o la primera’. Y ahora, con la suerte que tengo y me ha tocado la primera, entonces he sido la primera mujer de la historia en patinar unos Juegos Olímpicos. ¡Qué guay!”, ha reconocido Benítez para Olympics.com justo después de competir.

“Estaba en Dinamarca cuando me llamaron y me dijeron ’Hay una baja, vete para España que te vas para Tokio. Y fue todo súper rápido. Llegué aquí [Tokio] ayer, literal, y he tenido menos práctica que las demás. Eso ha sido más complicado y me ha dificultado el campeonato”, ha remarcado.

El descanso, o más bien la falta de él, también ha influido. “Estaba muy nerviosa la noche anterior. No he dormido apenas casi nada: entre jetlag y los nervios casi que no he dormido. Pero una vez estaba aquí, como estoy tan contenta, ya no estaba tan nerviosa. Simplemente he disfrutado un montón y me lo he pasado muy bien”.

Y eso, precisamente, es lo que han remarcado muchos de los espectadores. Su actitud y su sonrisa durante la competición han conquistado al público, que así lo han plasmado en las redes sociales.