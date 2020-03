Andrea, de 'La isla de las tentaciones', cuenta por primera vez sus desencuentros con Óscar: "Me he sentido utilizada"

La isla de las tentaciones ha sido sin duda alguna el programa revelación de lo que llevamos de 2020. El nuevo reality de Telecinco y Cuatro ha superado todas las expectativas y, aunque tras su emisión hicieron un especial para saber cómo se encontraban las parejas medio año después de su paso por la isla, el programa sigue siendo el tema de muchas conversaciones.

Fani y Christofer han sido las estrellas del reality, pero no las únicas. Andrea, que llegó a la isla con Ismael como novio y salió de ella con Óscar como pareja, también acaparó buena parte de las miradas. Ahora, casi un mes después de la última emisión, ha inaugurado su canal de MtMad y ha contado toda su historia de amor con el tentador.

“Me he sentido utilizada, decepcionada y defraudada con Óscar”, así ha comenzado Andrea a relatar todo lo que ha vivido con él.

Según ha explicado, este está tratando de limpiar su imagen y de alejarse de la catalana: ”Él lo está vendiendo como que estaba muy ilusionado conmigo y que le ha molestado que me acostara con Ismael después de salir del programa. No se lo conté, no teníamos ninguna relación porque hubo un periodo de tiempo en el que no me escribió y no supe nada que él”.

Andrea ha narrado que ella ha bajado durante este tiempo a Málaga a ver al tentador y solo ha recibido excusas para no quedar.

“La primera vez bajé con Fani y otras amigas y una noche nos vimos. La segunda vez también tuve que ir yo porque yo quería verle. Él me decía que no podía venir a Madrid porque trabajaba, pero nunca me decía que bajara a Málaga a verle. Si me plantaba ahí era porque quería verle”, ha continuado la participante del reality.